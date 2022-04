भारती सिंह ने बताई डिलीवरी के तुरंत बाद काम पर लौटने की वजह, जानकर आप भी कहेंगे ‘भई वाह!’

<p style="text-align: justify;">3 अप्रैल को देश की जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह ने बेटे को जन्म दिया, जिसके कुछ ही दिन बाद भारती ने काम पर लौटने का भी फैसला ले लिया है. डिलीवरी के बाद बेहद ही जल्द काम पर लौटने के कारण भारती को ट्रोल भी किया गया, लेकिन अब एक चैनल से खास बातचीत में भारती ने इसके पीछे की वजह तो बताई ही साथ ही कई और मुद्दों पर खुलकर अपने दिल की बात रखी.</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>इस वजह से कर रही हैं काम</strong><br />भारती सिंह ने बताया कि उनके काम पर लौटने की वजह उनके वर्क कमिटमेंट थे. उनके मुताबिक- ‘ इंडस्ट्री में केवल आपकी वजह से काम नहीं चलता है, बल्कि आपके साथ हजार से 12 सौ लोग होते हैं. कुछ लोग मेरे बारे में पॉजीटिव बात करते हैं तो कुछ नेगेटिव. लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही सुनती हूं.’ साथ ही भारती सिंह ने ये भी माना कि प्रेग्नेंसी में काम करने वालीं वो कोई इकलौती महिला नहीं हैं बल्कि उन्होंने बहुत सी आम औरतों को भी काम करते हुए देखा है. </p>

<p style="text-align: justify;"><strong>कौन रखता है घर में बच्चे का खयाल?</strong><br />डिलीवरी के बाद भारती सिंह ने फौरन ही काम शुरू कर दिया ऐसे में घर में बच्चा किसकी देखरेख में कैसे रहता है ये भी भारती ने बताया. उनके मुताबिक बेबी के लिए घर पर पूरी फैमिली है. नानी-दादी सभी यहीं पर हैं. इसके अलावा भारती बच्चे के लिए दूध का भी पूरा इंतजाम करके आती हैं. भारती सिंह ने बताया कि उनके बच्चे की वजह से पूरा परिवार काफी करीब आ गया है.</p>

<p style="text-align: justify;">वहीं भारती सिंह ने ये भी माना कि एक वर्किंग मदर के तौर पर उन्हें कम चुनौती का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो सुविधाओं में जीती हैं. लेकिन उन्हें असल ताकत उन मां को देखकर मिलती है जो कमाई के लिए रोज़ाना बच्चों को छोड़कर घर से निकलती हैं. </p>

