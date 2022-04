मुनव्वर फारूकी ने ऐसा कौन सा राज बताया, जिसे सुन कंगना रनौत भी हुईं इमोशनल

<p>इन दिनों कंगना रनौत के शो लॉकअप में एक शख्स का नाम काफी सुर्खियों में हैं. स्टैंड अप की दुनिया में नाम कमाने के बाद लॉक अप शो का हिस्सा बन प्रबल दावेदारों में से एक कहे जाने लगे हैं. हम बात कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी की, जिन्होंने हाल ही के एपिसोड में हर किसी को रुला दिया.</p>

<p>दरअसल, शनिवार और रविवार को जजमेंट डे होता है इस दिन कंगना शो में नजर आती हैं और कैदियों से बातचीत करती हैं. ऐसे में मेकर्स ने शो का एक प्रोमो साझा किया है जिसमें कंगना सभी कंटेस्टेंट्स से खुद को एलिमिनेशन राउंड से बचाने के लिए एक मौका देती हैं. वह कहती हैं कि जो इससे बचना चाहता है वह सबसे पहले बजर दबाए. उसे अपनी जिंदगी का कोई सीक्रेट रिवील करना होगा. यह सुनते ही मुनव्वर फारूकी बिना देरी किए बजर दबाते हैं. कंगना उनसे अपने एक राज का खुलासा करने कहती हैं.</p>

<blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% – 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CccNAyUuumQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14">

<div style="padding: 16px;">

<div style="display: flex; flex-direction: row; align-items: center;">

<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"> </div>

<div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;">

<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"> </div>

<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"> </div>

</div>

</div>

<div style="padding: 19% 0;"> </div>

<div style="display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;"> </div>

<div style="padding-top: 8px;">

<div style="color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;">View this post on Instagram</div>

</div>

<div style="padding: 12.5% 0;"> </div>

<div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;">

<div>

<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"> </div>

<div style="background-color: #f4f4f4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"> </div>

<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"> </div>

</div>

<div style="margin-left: 8px;">

<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"> </div>

<div style="width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> </div>

</div>

<div style="margin-left: auto;">

<div style="width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> </div>

<div style="background-color: #f4f4f4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"> </div>

<div style="width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> </div>

</div>

</div>

<div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;">

<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"> </div>

<div style="background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"> </div>

</div>

<p style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;"><a style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;" href="https://www.instagram.com/reel/CccNAyUuumQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" target="_blank" rel="noopener">A post shared by ALTBalaji (@altbalaji)</a></p>

</div>

</blockquote>

<p>

<script src="//www.instagram.com/embed.js" async=""></script>

वीडियो में मुनव्वर अपनी मां से जुड़ा एक सीक्रेट रिवील करते हैं. वह कहते हैं, ‘2007 जनवरी की बात है. सुबह करीब 7 बजे मेरी दादी ने मुझे जगाया और कहा कि मेरी मां को कुछ हो गया है. हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ा. जब मैं अस्पताल पहुंचा तो वे मेरी मां को इमरजेंसी वार्ड से बाहर ला रहे थे. वो चिल्ला रही थी और मैं उसका हाथ पकड़ रहा था. एक वक्त ऐसा भी आया जब डॉक्टरों ने आपस में बात की और मुझे उसका हाथ छोड़ने को कहा’. वीडियो में मुनव्वर फारूकी इमोशनल होते हुए नजर आए हैं. वीडियो में उन्हें यह बताते हुए तो नहीं सुना जा सकता है कि उनकी मां के साथ क्या हुआ था, लेकिन एक इंटरव्यू में खुद मुनव्वर ने बताया था कि उनकी मां ने आत्महत्या कर ली थी. </p>

<p>वीडियो में आप देख सकते हैं कि, उनकी बात सुन वहां मौजूद हर कोई भावुक होता दिखा. यहां तक कि शो कि होस्ट कंगना भी अपने आसुओं को रोक नहीं सकीं. बताते चलें कि यह एपिसोड आज रात को टेलीकास्ट होगा. फिलहाल शो के मोस्ट पॉप्युलर कंटेस्टेंट की कहानी जानने के लिए सोशल मीडिया पर हर कोई इच्छुक है. ऐसे में वीडियो काफी वायरल हो रहा है.</p>

<p>यह भी पढ़ें- <strong><a href="https://www.abplive.com/entertainment/bollywood/ranbir-kapoor-first-appearance-after-wedding-with-alia-bhatt-2104204">शादी के बाद पहली बार नज़र आए रणबीर कपूर, पैपराज़ी को दिया ऐसा रिएक्शन</a></strong></p>

<p><a href="https://www.abplive.com/entertainment/bollywood/ranbir-kapoor-alia-bhatt-wedding-tired-mahesh-bhatt-foot-massage-rahul-bhatt-picture-viral-2104133">रणबीर-आलिया की शादी में महेश भट्ट संग दिखी बेटे राहुल की बॉन्डिंग, तस्वीर जीत लेगी आपका दिल</a></p>

FOLLOW US ON GOOGLE NEWS

Read original article here